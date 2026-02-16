L’ONU alerte sur le recrutement et l’utilisation d’enfants par les groupes armés en Colombie

“Le nombre d’enfants recrutés et utilisés par des groupes armés en Colombie a augmenté de 300% au cours des cinq dernières années”, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans un récent rapport.

Citant le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés au titre de l’année 2024, l’agence onusienne a fait état d’un enfant recruté et utilisé par un groupe armé toutes les 20 heures en moyenne en Colombie.

“Les enfants en Colombie ne sont pas seulement pris dans des feux croisés – ils sont activement recrutés ou utilisés par des groupes armés depuis des années”, a averti la représentante de l’UNICEF en Colombie, Tanya Chapuisat, soulignant que l’impact sur ces enfants et leur famille est “dévastateur”.

Elle a, dans ce cadre, souligné la nécessité d’une action “urgente” pour protéger les enfants du recrutement et de l’utilisation par des groupes armés, et d’autres “violations graves”.

Selon l’UNICEF, ce phénomène et d’autres “violations graves” par des groupes armés en Colombie “est alimentée par la violence croissante, la pauvreté omniprésente, le manque d’éducation et la disponibilité limitée d’infrastructures critiques et de services sociaux dans les régions, en particulier dans les zones rurales”.

L’organisation internationale a affirmé que le recrutement et l’utilisation des enfants constituent une “violation grave” de leurs droits, notant que ces pratiques sont interdites par le droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits humains.