Une rupture de canalisation d’Ã©gout dans le Maryland voisin a entraÃ®nÃ© le dÃ©versement de millions de litres d’eaux usÃ©es non traitÃ©es directement dans le fleuve Potomac, long d’environ 665 kilomÃ¨tres et traversant les Etats de la Virginie, la Virginie-Occidentale, le Maryland et la capitale Washington.

Â«Â Cette catastrophe Ã©cologique majeure (â€¦) est le rÃ©sultat de la mauvaise gestion flagrante des dirigeants dÃ©mocrates locauxÂ Â», a fustigÃ© le locataire de la Maison Blanche sur Truth Social, critiquant l'Â Â»incompÃ©tenceÂ Â» des autoritÃ©s de lâ€™Etat du Maryland dans la gestion des systÃ¨mes de traitement des dÃ©chets.

Â«Â Il est clair que les autoritÃ©s locales ne sont pas en mesure de gÃ©rer correctement cette catastrophe. C’est pourquoi j’ordonne aux autoritÃ©s fÃ©dÃ©rales de fournir immÃ©diatement toute l’aide nÃ©cessaire en matiÃ¨re de gestion, de direction et de coordination afin de protÃ©ger le Potomac et l’approvisionnement en eau de la rÃ©gion de la capitaleÂ Â», a ajoutÃ© le prÃ©sident Trump.

Le chef de lâ€™exÃ©cutif amÃ©ricain a indiquÃ© que lâ€™Agence fÃ©dÃ©rale amÃ©ricaine chargÃ©e de la gestion des catastrophes (FEMA), actuellement privÃ©e de financement en raison dâ€™un blocage budgÃ©taire au niveau du CongrÃ¨s, jouera un rÃ´le clÃ© dans la coordination de la rÃ©ponse.

Â«Â Je ne peux pas permettre Ã des dirigeants locaux incompÃ©tents de transformer le fleuve au cÅ“ur de Washington en zone sinistrÃ©eÂ Â», a-t-il poursuivi.

Une rupture majeure du collecteur d’eaux usÃ©es Â«Â Potomac InterceptorÂ Â», survenue fin janvier dernier prÃ¨s de Glenn Echo dans le Maryland, dÃ©verse des millions de gallons d’eaux usÃ©es brutes dans le fleuve Potomac, engendrant l’une des pires catastrophes Ã©cologiques de la rÃ©gion.

Des niveaux de bactÃ©ries E.coli 12.000 fois supÃ©rieurs aux limites de sÃ©curitÃ© ont Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s, entraÃ®nant des fermetures d’accÃ¨s et des risques importants pour la faune.

Les rÃ©parations sont freinÃ©es par la dÃ©couverte de gros rochers et de dÃ©bris obstruant la canalisation Ã 10 mÃ¨tres du site de l’effondrement.

Les autoritÃ©s sanitaires de Virginie et de Washington ont Ã©mis une alerte stricte demandant d’Ã©viter tout contact avec l’eau (baignade, pÃªche, promenade d’animaux).