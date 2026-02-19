Le locataire de la Maison Blanche exhorte donc sa ministre de l’Agriculture à prendre des mesures, comme des changements de réglementation, pour faciliter la production sur le territoire américain de glyphosate et de phosphore, composant chimique nécessaire pour le glyphosate.

Face à des besoins « dépassant de loin la production actuelle, la menace d’une réduction ou d’un arrêt de la production met gravement en danger la sécurité et la défense nationales, ce qui inclut la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, » relève la Maison Blanche.

Le glyphosate est un herbicide total, systémique et non sélectif, largement utilisé dans l’agriculture et le jardinage pour détruire les mauvaises herbes. Il agit en bloquant une enzyme essentielle à la croissance des plantes.

Son utilisation fait l’objet de débats intenses et de réglementations de plus en plus strictes dans plusieurs pays, notamment sur la réduction de ses usages non agricoles (équipements militaires).