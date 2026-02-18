Soudan : carrefour d’ingérences extérieures et risque d’expansion des mouvements islamistes radicaux

Depuis le déclenchement du conflit interne au Soudan, la crise ne se limite plus à une confrontation politique et sécuritaire nationale. Le pays s’est progressivement imposé comme un terrain de croisement des interventions extérieures et de rivalités d’agendas régionaux. Cette superposition de facteurs internes et externes exerce une pression croissante sur l’économie, fragilise les structures de l’État et pèse sur les équilibres sécuritaires de l’ensemble de la région.

Selon les évaluations qui circulent dans les milieux d’analyse stratégique, plusieurs puissances régionales — parmi lesquelles l’Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, l’Égypte et les Émirats arabes unis — sont présentes, à des degrés divers, dans le dossier soudanais, via des canaux politiques, diplomatiques, sécuritaires ou humanitaires. Cette implication reflète le poids géopolitique du Soudan, lié à sa position stratégique, à ses ressources naturelles et à l’impact direct de sa stabilité sur ses environnements africain, arabe et maritime.

Sur le plan économique, la multiplication des pôles d’influence extérieurs tend à prolonger les crises. La divergence des intérêts affaiblit les perspectives de règlement rapide et favorise l’émergence d’une économie parallèle fondée sur les réseaux de contrebande, le financement des armes et l’exploitation des ressources en dehors des circuits officiels. À mesure que le conflit dure, la capacité de l’État à réguler l’activité économique s’érode et les institutions financières et administratives se fragilisent.

Mais le risque le plus sensible dépasse la seule dimension économique : il touche aussi au registre idéologique et sécuritaire. Dans les contextes de conflit prolongé, les organisations à référentiel idéologique radical trouvent souvent un terrain favorable pour se redéployer. Les inquiétudes portent notamment sur les tentatives attribuées à la mouvance des Frères musulmans — ou à des courants qui en sont issus — de tirer parti du chaos pour reconstituer une influence politique et organisationnelle, en nouant des alliances avec des acteurs institutionnels affaiblis ou des factions armées.

Le danger tient au fait que ces structures transnationales ne considèrent pas les crises nationales comme de simples situations internes, mais comme des opportunités d’implantation. Elles s’appuient sur des stratégies d’entrisme institutionnel, de mobilisation idéologique et de constitution de réseaux de loyauté parallèles, au détriment de la cohésion de l’État national.

Les précédents observés dans plusieurs zones de conflit — Afghanistan, Syrie, Libye, Irak, Yémen et Tunisie — montrent que la combinaison entre guerre, radicalisation idéologique et financements non contrôlés favorise l’émergence de groupes violents plus extrêmes et moins soumis à toute contrainte politique ou juridique. Plusieurs de ces trajectoires ont également été marquées par des violations graves du droit international et, dans certains cas, par l’usage de moyens prohibés, notamment des armes chimiques, dans des contextes d’impunité.

Le risque majeur ne réside pas uniquement dans la violence directe, mais aussi dans la circulation des combattants, des expertises et des réseaux entre foyers de crise, transformant un conflit local en menace régionale élargie. Les groupes extrémistes liés à l’islam politique prospèrent généralement sur un triptyque : vide sécuritaire, fragmentation politique et pluralité de soutiens non encadrés.

Face à ce scénario, la protection du Soudan passe par une double approche : réduire l’intensité du conflit armé par un accord politique global permettant la reconstruction des institutions et l’ouverture vers une gouvernance civile, et empêcher l’instrumentalisation des mouvements idéologiques radicaux comme leviers dans les luttes d’influence.

La stabilité du Soudan n’est plus seulement une affaire intérieure : elle constitue désormais un enjeu central pour la sécurité régionale. Tout retard dans le traitement des causes profondes de la crise, et toute complaisance envers les réseaux extrémistes, en alourdissent le coût — pour le Soudan comme pour l’ensemble de son environnement.