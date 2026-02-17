Jesse Jackson, figure emblématique des droits civiques aux Etats-Unis, tire sa révérence

« Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l’égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité », a relevé sa famille, ajoutant que « sa foi inébranlable en la justice, l’égalité et l’amour a inspiré des millions de personnes » de par le monde.

M. Jackson, qui était présent lorsque Martin Luther King était assassiné en 1968, a gagné ses titres de noblesse grâce notamment à sa lutte non-violente et acharnée contre la ségrégation raciale et en faveur des droits civiques aux Etats-Unis.

Sa place dans l’arène politique américaine s’est renforcée davantage après sa décision de se présenter aux élections présidentielles en 1984 et 1988. Grâce à son militantisme, la plateforme politique du parti démocrate a été élargie à la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques.

Né en 1941 en Caroline du Sud, Jesse Jackson fut aussi un orateur passionné et une force morale et politique qui a rassemblé une « coalition arc-en-ciel » de personnes pauvres et de la classe ouvrière, écrit le New York Times, ajoutant que sa mission était de « transformer l’esprit de l’Amérique ».

Selon des médias US, Jackson avait été hospitalisé en novembre, les médecins diagnostiquant une affection dégénérative sévère. Il avait révélé en 2017 être atteint de la maladie de Parkinson, qui affecte le système nerveux et restreint progressivement les mouvements et les activités quotidiennes.