Maroc-Italie : signature d’un accord dédié au soutien des entreprises et de la coopération économique

Cet accord, paraphé par le président du CCIM, Marouan El-Mansoub, et la présidente de Federformazione Italia, Laura Mazza, a pour objectifs aussi de développer leur coopération dans les domaines de qualification et de certification des compétences, de répondre aux besoins du marché du travail en termes de professions émergentes et d’élaborer des programmes de coopération à l’échelle méditerranéenne.

Il ambitionne également de promouvoir le développement durable, l’innovation et l’internationalisation des entreprises et des acteurs économiques, tout en assurant des services d’accompagnement aux entreprises, au placement professionnel et à la promotion de la diplomatie culturelle comme outil d’intégration et de compréhension mutuelle. Il concerne en outre l’organisation d’événements, de salons et de rencontres institutionnelles.

S’exprimant à cette occasion, M. El Mansoub a indiqué que « cet accord constitue une étape importante du dialogue entre les secteurs public et privé du Maroc et de l’Italie », estimant que la formation constitue un moteur de la croissance économique sur un marché en constante évolution, qui met à rude épreuve la gestion et le recrutement des ressources humaines par les entreprises.

« Cette collaboration structurée apportera une valeur ajoutée significative et, surtout, des solutions pour lever les obstacles qui freinent les entreprises et les investisseurs », a-t-il dit.

Pour sa part, Mme Mazza a souligné que le partienrait entre les deux institutions s’inscrit dans « une vision commune » érigeant la Méditerranée comme un espace stratégique de coopération, d’opportunités et de responsabilités partagées.

« Par cet accord, la CCMI et Federformazione Italia entendent contribuer activement à la création de ponts entre les systèmes économiques, éducatifs et culturels, en favorisant un modèle de développement fondé sur le mérite et la collaboration entre les institutions, les entreprises et la société civile », a-t-elle conclu.