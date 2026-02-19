Le SG de l’ONU prône un dialogue « honnête » sur la transition énergétique

“J’appelle aujourd’hui à la création d’une plateforme mondiale dédiée à un dialogue honnête sur la transition énergétique, afin d’abandonner progressivement les énergies fossiles”, a souligné le chef de l’ONU dans un message préenregistré adressé à la Réunion ministérielle 2026 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui se tient actuellement à Paris.

Il a relevé que cette plateforme doit réunir producteurs et consommateurs, pays développés et pays en développement, institutions financières publiques et privées et société civile et mettre en œuvre un plan de transition mondial qui harmonise les objectifs d’investissement, de sécurité énergétique et de climat, avec des étapes concrètes et un financement solide.

“Cette transition doit être juste, ordonnée, abordable et compatible avec l’objectif de 1,5 °C – protégeant les travailleurs et les communautés, et connectant des centaines de millions de personnes à des services énergétiques modernes”, a-t-il recommandé.

Le haut responsable onusien a invité la communauté internationale à concrétiser cette initiative pour galvaniser les efforts à même de permettre la réduction des émissions et le renforcement de la sécurité énergétique, tout en favorisant le développement des énergies renouvelables et instaurant une stabilité durable.

La Réunion ministérielle de l’AIE qui se tient tous les deux ans dans la capitale française, vise notamment à faire le point sur les dernières évolutions des marchés et des politiques énergétiques, outre leurs implications sur la sécurité énergétique, l’accessibilité financière et la durabilité.

Parmi les questions d’actualité à l’ordre du jour de cette réunion figurent la sécurité énergétique à l’ère de l’électricité, l’investissement dans des systèmes énergétiques sûrs, abordables et durables, et la coopération mondiale pour renforcer la résilience et la durabilité du secteur énergétique.