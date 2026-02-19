La maire de Washington déclare l’état d’urgence suite à une fuite immense d’eaux usées dans le fleuve Potomac

Des niveaux de bactéries E.coli 12.000 fois supérieurs aux limites de sécurité ont été détectés, entraînant des fermetures d’accès et des risques importants pour la faune.

« Notre priorité absolue est la capitale, et nous allons utiliser toutes les ressources, locales, fédérales, régionales ou autres, pour appuyer les opérations du district et faire ce qui est le mieux pour ses habitants », a déclaré, l’adjointe au maire de Washington, Lindsey Appiah, lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce de la décision de la maire.

Mardi, le président américain avait envoyé un message sec aux autorités du Maryland, de Virginie et de la ville de Washington : « S’ils n’arrivent pas à s’en occuper, il faut qu’ils m’appellent et me demandent poliment de résoudre le problème », a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

« Je ne peux pas permettre à des dirigeants locaux incompétents de transformer le fleuve au cœur de Washington en zone sinistrée », a fustigé le locataire de la Maison Blanche.

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a accusé mercredi le gouverneur du Maryland, Wes Moore, d’avoir « négligé » cette crise et assuré que le gouvernement fédéral était disposé à aider, mais seulement si cela lui était demandé.

Selon les estimations, le chantier durera entre quatre et six semaines pour les réparations urgentes, avant une réhabilitation complète.

Les autorités sanitaires de Virginie et de Washington avaient récemment émis une alerte stricte demandant d’éviter tout contact avec l’eau (baignade, pêche, promenade d’animaux).