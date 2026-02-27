Les pluies torrentielles au Brésil font 64 morts

Les recherches des personnes portées disparues après les pluies torrentielles dans le sud-est du Brésil se poursuivaient vendredi, tandis que le bilan a été réévalué à 64 morts et les évacuations continuaient face à un nouvel épisode de précipitations.

Des trombes d’eau d’une ampleur inédite lundi ont ravagé les municipalités de Juiz de Fora et Uba, dans une région vallonnée dans l’Etat du Minas Gerais. Les victimes ont perdu la vie dans des inondations, effondrements de bâtiments, coulées de boue et autres glissements de terrain.

D’après le Corps des pompiers du Minas Gerais, 58 personnes ont péri à Juiz de Fora et six dans la ville voisine d’Ubá. Cinq personnes restent portées disparues et plus de 5.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile.

De nouvelles précipitations ont inondé les rues et provoqué de nouveaux glissements de terrain jeudi. Selon les prévisions météorologiques, elles devraient durer jusqu’au week-end.

Ces intempéries s’inscrivent dans une série d’épisodes climatiques extrêmes qui ont touché le Brésil ces dernières années, et que les scientifiques ont lié dans plusieurs cas aux effets du réchauffement climatique.

En 2024, des inondations inédites ont ainsi frappé le sud du pays et fait plus de 200 morts ainsi que deux millions de sinistrés, dans l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire du Brésil.