Arrestation Andrew: « La justice doit suivre son cours », déclare le roi Charles III

L’ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue pour des soupçons de « fautes dans l’exercice de fonctions officielles », liées à l’affaire Epstein. Le prince déchu a été arrêté par la police de Thames Valley le jour de son 66ᵉ anniversaire.

Selon les informations de la BBC, Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté ce jeudi matin dans sa propriété du domaine de Sandringham, dans le Norfolk.

Cette propriété, ainsi que son ancienne résidence à Windsor Great Park, continuent d’être perquisitionnées par la police, à l’heure où ces lignes sont écrites.

Dans un communiqué signé de son nom, le roi Charles III a affirmé que « la justice doit suivre son cours » après l’arrestation de son frère cadet Andrew Mountbatten-Windsor.

« J’ai appris avec la plus profonde inquiétude la nouvelle concernant Andrew Mountbatten-Windsor et les soupçons d’abus dans l’exercice d’une fonction officielle », a réagi le monarque dans ce communiqué du palais de Buckingham, signé « Charles R ».

Le roi, qui s’était déjà dit « profondément inquiet » des accusations visant son frère, a réaffirmé « son soutien et sa coopération » aux autorités britanniques, indiquant également qu’il ne ferait pas davantage de commentaires tant que « cette procédure est en cours ».