Melania Trump présidera une séance du Conseil de sécurité pour souligner le rôle de l’éducation dans la promotion de la paix

« La Première dame Melania Trump s’apprête à entrer dans l’histoire aux Nations Unies en prenant la présidence du Conseil de sécurité alors que les États-Unis assument la présidence du Conseil, afin de souligner le rôle de l’éducation dans la promotion de la tolérance et de la paix mondiale », indique un communiqué de la Maison Blanche.

Grâce à son « leadership », Melania Trump deviendra « la Première dame des Etats-Unis en exercice à présider le Conseil de sécurité ».

Et d’ajouter que les membres du Conseil examineront lors de cette réunion les questions de l’éducation, des technologies, de la paix et de la sécurité.

Membre permanent du Conseil de sécurité, les Etats-Unis assumeront durant le mois de mars la présidence tournante de l’instance exécutive des Nations Unies.