Chine en Afrique : infrastructures, données et nouvelle géopolitique du savoir

Lorsque l’on observe aujourd’hui les ports, les corridors ferroviaires ou les réseaux numériques qui se développent à travers le continent africain, une réalité apparaît progressivement : la présence chinoise ne se limite plus à des projets d’infrastructure. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large où économie, technologie et circulation de l’information se rejoignent dans une même architecture d’influence.

Depuis le début des années 2000, la Chine renforce progressivement sa coopération avec l’Afrique à travers des mécanismes institutionnels et économiques structurés. La création du Forum on China–Africa Cooperation (FOCAC) en 2000 a marqué une étape importante dans cette évolution. Ce cadre de dialogue régulier entre Pékin et les États africains est devenu l’un des principaux instruments de coopération économique et politique entre les deux parties.

Un modèle fondé sur la coordination

L’un des traits caractéristiques de la stratégie chinoise réside dans la coordination étroite entre l’État, les entreprises et les institutions financières publiques.

Des entreprises technologiques comme Huawei et ZTE ont participé à la construction d’infrastructures de télécommunications dans plusieurs pays africains. Parallèlement, des institutions financières telles que la China Development Bank ou l’Export-Import Bank of China contribuent au financement de projets d’infrastructures à long terme.

Cette organisation permet d’articuler diplomatie, investissements et développement technologique dans une stratégie relativement cohérente. Dans ce contexte, les infrastructures ne sont pas seulement des équipements matériels : elles deviennent aussi des points d’observation des flux économiques et commerciaux.

L’Afrique dans la recomposition des routes économiques

La présence chinoise s’inscrit également dans un projet plus large de connectivité internationale. Lancée en 2013, la Belt and Road Initiative vise à renforcer les liaisons économiques entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique à travers des réseaux d’infrastructures de transport, d’énergie et de communication.

Ports, corridors ferroviaires et zones logistiques participent ainsi à la transformation progressive des circuits commerciaux internationaux.

À cette dimension physique s’ajoute une dimension numérique, souvent désignée sous le terme de « Digital Silk Road ». Celle-ci concerne notamment les télécommunications, les infrastructures de données et les technologies numériques.

Infrastructures numériques au cœur des transformations

Les réseaux de télécommunications jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans le développement économique du continent africain.

Plusieurs études sectorielles indiquent que des entreprises chinoises ont contribué à la construction d’une part importante des réseaux 3G et 4G en Afrique. Ces infrastructures constituent désormais l’ossature de l’économie numérique : elles permettent la circulation des données, des transactions financières et des communications.

Le sociologue Manuel Castells a montré dans ses travaux sur la société en réseau que la capacité à organiser les flux d’information devient un facteur déterminant du pouvoir dans les économies contemporaines. Dans cette perspective, les infrastructures numériques acquièrent une dimension stratégique nouvelle.

Formation des élites et circulation du savoir

La coopération sino-africaine comporte également une dimension académique et éducative.

Depuis plusieurs années, de nombreux étudiants africains poursuivent leurs études dans des universités chinoises dans des domaines tels que l’ingénierie, les technologies de l’information ou l’urbanisme. Ces échanges contribuent à renforcer les liens scientifiques et professionnels entre la Chine et les pays africains.

Cette dynamique rejoint les analyses du juriste et chercheur Yochai Benkler, qui souligne le rôle central de la circulation du savoir dans les économies fondées sur l’information.

Ressources critiques et transition énergétique

L’Afrique joue également un rôle important dans les chaînes d’approvisionnement liées aux technologies et à la transition énergétique.

La Democratic Republic of the Congo est aujourd’hui le premier producteur mondial de cobalt, un minerai essentiel pour la fabrication des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie.

La Chine occupe une place significative dans certaines étapes de la transformation et du raffinage de ce minerai. Dans ce contexte, la compétition internationale porte autant sur l’accès aux ressources que sur la maîtrise des chaînes de valeur industrielles.

Trois trajectoires possibles à l’horizon 2035

À moyen terme, plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour l’évolution des relations économiques entre la Chine et l’Afrique.

Un premier scénario correspondrait à une consolidation de l’influence chinoise à travers la poursuite des investissements et l’intégration progressive des infrastructures africaines dans les réseaux économiques liés à la Belt and Road Initiative.

Un second scénario verrait l’émergence d’une compétition multipolaire entre différents acteurs internationaux — Chine, Europe, Inde, pays du Golfe ou États-Unis — permettant aux États africains de diversifier leurs partenariats.

Enfin, un troisième scénario pourrait s’appuyer sur le renforcement de l’intégration économique du continent, notamment à travers la African Continental Free Trade Area entrée en vigueur en 2021.

Vers une géopolitique du savoir

La présence chinoise en Afrique reflète une transformation plus large des logiques de puissance dans l’économie mondiale.

La compétition internationale ne se limite plus aux ressources naturelles ou aux volumes d’échanges commerciaux. Elle concerne également la maîtrise des infrastructures numériques, des technologies et des flux d’information.

Pour les pays d’Afrique du Nord, et notamment le Morocco, ces évolutions soulèvent une question stratégique essentielle : comment participer aux nouvelles infrastructures économiques et numériques du continent tout en préservant leur autonomie technologique.

Dans cette recomposition progressive des équilibres mondiaux, l’Afrique apparaît ainsi comme l’un des espaces où se redessinent les rapports de puissance du XXIᵉ siècle.

Références:

Manuel Castells — The Rise of the Network Society.

Yochai Benkler — The Wealth of Networks.

Vannevar Bush — As We May Think, 1945.

World Bank — Digital Economy for Africa Initiative.

Stanford University — AI Index Report.

Brookings Institution — analyses sur les relations Chine–Afrique.

Forum on China–Africa Cooperation.

Belt and Road Initiative.