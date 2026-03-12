Pétrole : le Luxembourg envisage la mise en circulation de ses stocks stratégiques

ÉconomieEn direct
Par
Le gouvernement luxembourgeois a annoncé jeudi qu’il examinera une éventuelle mise en circulation d’une partie des stocks stratégiques de pétrole du Grand-Duché.

Cette initiative intervient dans le cadre de l’action coordonnée de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui vise à mobiliser jusqu’à 400 millions de barils afin de stabiliser les marchés pétroliers et renforcer la sécurité énergétique face aux risques liés à la guerre au Moyen-Orient.

A travers un communiqué de son ministère de l’Economie, le Luxembourg a exprimé son soutien à cette action conjointe et volontaire de l’AIE visant à mettre sur le marché une partie des stocks stratégiques de pétrole en vue afin de faire face à la flambée des prix et aux risques pesant sur l’approvisionnement mondial.

« Alors même que la sécurité d’approvisionnement du territoire national n’est actuellement pas menacée, le soutien du Luxembourg à l’action collective menée par l’AIE démontre l’engagement solidaire du Luxembourg envers la communauté internationale », a indiqué le ministre luxembourgeois de l’Economie, Lex Delles.

L’action collective de l’AIE contribue à la maîtrise des coûts du pétrole et à garantir la sécurité d’approvisionnement, notamment en Asie, a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, « la situation actuelle rappelle à quel point l’Union européenne demeure vulnérable tant qu’elle dépend d’importations d’énergies fossiles coûteuses et exposées à des risques géopolitiques » et souligne également l’importance cruciale d’accélérer la transition énergétique afin de garantir la résilience nationale et européenne.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite