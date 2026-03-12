Pétrole : le Luxembourg envisage la mise en circulation de ses stocks stratégiques

Cette initiative intervient dans le cadre de l’action coordonnée de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui vise à mobiliser jusqu’à 400 millions de barils afin de stabiliser les marchés pétroliers et renforcer la sécurité énergétique face aux risques liés à la guerre au Moyen-Orient.

A travers un communiqué de son ministère de l’Economie, le Luxembourg a exprimé son soutien à cette action conjointe et volontaire de l’AIE visant à mettre sur le marché une partie des stocks stratégiques de pétrole en vue afin de faire face à la flambée des prix et aux risques pesant sur l’approvisionnement mondial.

« Alors même que la sécurité d’approvisionnement du territoire national n’est actuellement pas menacée, le soutien du Luxembourg à l’action collective menée par l’AIE démontre l’engagement solidaire du Luxembourg envers la communauté internationale », a indiqué le ministre luxembourgeois de l’Economie, Lex Delles.

L’action collective de l’AIE contribue à la maîtrise des coûts du pétrole et à garantir la sécurité d’approvisionnement, notamment en Asie, a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, « la situation actuelle rappelle à quel point l’Union européenne demeure vulnérable tant qu’elle dépend d’importations d’énergies fossiles coûteuses et exposées à des risques géopolitiques » et souligne également l’importance cruciale d’accélérer la transition énergétique afin de garantir la résilience nationale et européenne.