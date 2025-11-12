L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal libéré

A la demande du président allemand, l’Algérie « accepte » de gracier l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, a annoncé mercredi la présidence algérienne. Atteint d’un cancer, le romancier et essayiste avait été arrêté le 16 novembre 2024, avant d’être condamné en appel en juillet à cinq ans de réclusion.

Appelant le président algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire », Frank-Walter Steinmeier avait également proposé que l’auteur de 80 ans soit transféré en Allemagne pour « y bénéficier de soins médicaux (…) compte tenu de son âge avancé (…) et de son état de santé fragile ».

« Un tel geste serait l’expression d’une attitude humanitaire et d’une vision politique à long terme. Il refléterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations entre nos deux pays », a estimé mardi le président allemand, dans un communiqué.

La présidence algérienne a confirmé dans son propre communiqué que Frank-Walter Steinmeier avait demandé à Abdelmadjid Tebboune « d’accomplir un geste humanitaire en graciant l’écrivain Boualem Sansal.

Abdelmadjid Tebboune doit se rendre en Allemagne en visite d’État au début de l’année prochaine. La présidence algérienne voulait éviter que le cas Sansal vienne assombrir cette visite.