Russie : la production de pétrole en hausse en octobre, mais en deçà du quota de l’OPEP+

La production de pétrole de la Russie s’est élevée à 9,382 millions de bpj en octobre, soit 99.000 bpj de moins que le seuil fixé dans le cadre de l’accord de l’OPEP+, qui regroupe l’OPEP et dix pays producteurs de pétrole, dont la Russie, selon le dernier rapport de l’organisation sur les marchés pétroliers.

En octobre, Moscou devait produire 9,481 millions de bpj, en tenant compte des réductions volontaires et des obligations de compensation liées à la surproduction enregistrée précédemment.

La Russie devait notamment compenser un excédent de 10.000 bpj accumulé durant la période des coupes volontaires.

En septembre, la production russe restait déjà inférieure de 94.000 bpj au niveau convenu dans le cadre de l’accord OPEP+.

Depuis le début de 2024 et jusqu’en mars 2025, la base de production de la Russie, intégrant les réductions volontaires, s’élevait à 8,978 millions de bpj, sans inclure les volumes à compenser pour la surproduction passée.

Depuis avril 2025, la Russie a engagé une phase de relèvement progressif de sa production dans le cadre du plan OPEP+, initialement prévu jusqu’en septembre 2026. Toutefois, l’organisation a décidé d’accélérer ce processus de hausse, profitant d’une conjoncture favorable sur le marché mondial du pétrole.