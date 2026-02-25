Foot féminin: match amical Maroc-Burkina Faso les 27 février et 3 mars à Rabat

En direct
Par Atlasinfo

 La sélection marocaine féminine «A» disputera deux matchs amicaux de football face à son homologue du Burkina Faso, vendredi et mardi prochains à Rabat.

Ces deux matchs seront programmés à 22h00 au Stade Prince Héritier Moulay El Hassan, selon le site web de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces confrontations font partie du planning de préparation des Lionnes de l’Atlas aux prochaines échéances sous la houlette de Jorge Vilda Rodriguez.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite