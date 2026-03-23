« Les Marocains de Norvège », un livre qui retrace les parcours migratoires et les réussites de l’intégration

L’ouvrage comprend trois parties consacrées aux débuts et aux parcours de la migration marocaine vers la Norvège, ainsi qu’aux générations successives de ces migrants. Une autre partie retrace les biographies de figures marocaines clés, en recourant à l’écriture journalistique à travers le genre du portrait, afin de rapprocher le lecteur de plusieurs générations de Marocains de Norvège qui s’emploient à marquer leurs expériences et à rayonner tant pour leur pays d’accueil que pour leurs origines marocaines, toujours présentes dans leur sensibilité et leur pensée quotidienne.

La préface de cet ouvrage de 330 pages au format moyen a été rédigée par le professeur Abdelouahab Rami, expert dans le domaine des médias. Il y souligne que « entre la froideur du Nord et la chaleur du Sud, se tissent, au sein de cet ouvrage rare dans les bibliothèques (arabes du moins), des récits vibrants de Marocains ayant choisi le chemin de la migration, que leur auteur a façonnés à travers un genre journalistique noble : le portrait ».

Il ajoute que « les portraits rassemblés dans ce livre, consacrés aux migrants vers le Grand Nord, qu’ils soient célèbres ou anonymes, ne cherchent ni à dissimuler les détails du voyage, ni à embellir les réalités d’une intégration difficile, ni à falsifier les problèmes des générations successives dans les terres de l’aurore boréale ». Et de continuer que ces portraits « disent beaucoup grâce aux techniques du portrait, visant à saisir ce qui se cache derrière les chiffres froids, les structures institutionnelles et les représentations politiques, économiques et sociales, en les reliant aux dimensions psychologiques et psychosociales, afin de pénétrer les espaces, révéler les profondeurs, susciter l’émotion et poser les bases ».

Pour sa part, M. Belarbi explique que son choix de ce sujet humain en Norvège découle de son expérience personnelle, ayant côtoyé des dizaines de Marocains lors de son travail comme correspondant de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) dans ce pays.

Ces derniers proviennent de villes diverses et présentent des parcours culturels et académiques variés, a-t-il précisé, soulignant également que la migration vers ce pays scandinave reste peu traitée dans les travaux d’écriture et de recherche, et demeure largement méconnue du public marocain.

Les Marocains se sont installés en Norvège principalement pour des raisons économiques ou encore pour la recherche scientifique, a-t-il ajouté, notant qu’à travers les portraits présentés dans cet ouvrage, le lecteur rencontre des hommes et des femmes d’âges et d’expériences variés, qui racontent chacun, à leur manière, comment l’identité se recompose en situation de migration et comment ils construisent des ponts entre deux cultures qui semblent, à première vue, éloignées, mais qui se rejoignent dans les petits détails du quotidien.