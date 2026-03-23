USA : la police de l’immigration mobilisée dans les aéroports pour pallier une pénurie de personnel

Samedi, le président américain Donald Trump avait annoncé le déploiement dès lundi des agents de l’ICE dans les aéroports, où l’attente peut durer des heures par manque de personnel de la TSA, qui ne sont pas payés du fait de ce « shutdown » partiel. Depuis le 14 février, le financement du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), qui chapeaute la TSA, est gelé en raison du profond différend entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l’immigration. En raison de ce « shutdown » partiel, des milliers de fonctionnaires fédéraux du DHS ont été mis au chômage technique, tandis que des milliers d’autres, aux fonctions considérées comme essentielles, continuent de travailler sans être payés.

Le ministre des Transports, Sean Duffy, a déclaré dimanche sur la chaîne américaine ABC que la situation allait être « bien pire » à mesure que le temps passait car de plus en plus d’agents de la TSA « vont démissionner ou ne pas se présenter à leur poste », afin « de prendre un autre emploi pour acheter de la nourriture et payer leur loyer ». Actuellement, « il y a un taux moyen d’absentéisme de 10% aux aéroports », mais jusqu’à « 30% à 40% » par endroits, a-il précisé.