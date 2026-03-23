Wall Street rebondit après la décision américaine de reporter des frappes sur l’Iran

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Les indices de la Bourse de Wall Street ont enregistré, lundi, un rebond, tirés par le recul des prix du pétrole, à la suite de la décision du président Donald Trump de reporter de cinq jours les frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes, sur fond d’ »échanges constructifs » avec Téhéran.

Soulagés par cette annonce, les prix du pétrole sont descendus sous la barre des 100 dollars le baril, reflétant l’optimisme quant à un rétablissement prochain des flux énergétiques transitant par le Golfe.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré une forte progression : le Dow Jones a gagné 1.000 points, soit plus de 2,17%. Le S&P 500 s’est apprécié de 122 points (+1,82 %), tandis que le Nasdaq Composite a avancé de près de 430 points (+2,01 %).

Ailleurs, les actions européennes ont opéré un net revirement après l’annonce du président Trump. L’indice Stoxx 600, qui avait perdu plus de 1,5% plus tôt dans la séance, a finalement gagné environ 2%. Le Bitcoin a bondi d’environ 4%, à l’instar des principales cryptomonnaies.

Dans un message publié sur Truth Social, le président Trump a annoncé que les États-Unis et l’Iran ont eu, au cours des deux derniers jours, “des échanges très positifs et fructueux” visant une résolution du conflit au Moyen-Orient et, par conséquent, le report de cinq jours de “toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes”.

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