Wall Street rebondit après la décision américaine de reporter des frappes sur l’Iran

Soulagés par cette annonce, les prix du pétrole sont descendus sous la barre des 100 dollars le baril, reflétant l’optimisme quant à un rétablissement prochain des flux énergétiques transitant par le Golfe.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré une forte progression : le Dow Jones a gagné 1.000 points, soit plus de 2,17%. Le S&P 500 s’est apprécié de 122 points (+1,82 %), tandis que le Nasdaq Composite a avancé de près de 430 points (+2,01 %).

Ailleurs, les actions européennes ont opéré un net revirement après l’annonce du président Trump. L’indice Stoxx 600, qui avait perdu plus de 1,5% plus tôt dans la séance, a finalement gagné environ 2%. Le Bitcoin a bondi d’environ 4%, à l’instar des principales cryptomonnaies.

Dans un message publié sur Truth Social, le président Trump a annoncé que les États-Unis et l’Iran ont eu, au cours des deux derniers jours, “des échanges très positifs et fructueux” visant une résolution du conflit au Moyen-Orient et, par conséquent, le report de cinq jours de “toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes”.