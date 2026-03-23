Forum économique France-Maroc le 31 mars à Nancy, dédié au co-développement industriel

« Le Royaume du Maroc sera le pays à l’honneur du cinquième Forum économique CCE Grand-Est », organisé par le comité Lorraine (Meurthe-et-Moselle) des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE), en partenariat avec le Consulat général du Royaume à Strasbourg, apprend-on auprès des organisateurs.

Ce rendez-vous vise à favoriser des partenariats concrets entre entreprises françaises et marocaines, notamment dans les domaines de l’implantation industrielle, du co-investissement et de la structuration de filières, l’objectif étant d’encourager l’émergence de projets industriels communs, selon la même source.

A cette occasion, il sera procédé à la présentation des opportunités économiques du Maroc et des perspectives à l’horizon 2030, avec au programme deux tables rondes axées sur les filières et les leviers opérationnels.

La première, consacrée aux “Curriculum Vitae et chaînes de valeurs territoriaux des compétences”, abordera les complémentarités industrielles entre la région française du Grand-Est et le Maroc dans une perspective de co-développement à l’horizon 2030-2040. Les échanges porteront essentiellement sur les secteurs de l’eau, des infrastructures hydrauliques, de l’économie circulaire et du développement durable.

La seconde table ronde (« La Boîte à outils et les leviers d’action ») traitera des outils et leviers d’action pour accompagner les entreprises dans leurs projets à l’international. Les intervenants présenteront les dispositifs d’accompagnement stratégique, commercial et financier, ainsi que des retours d’expérience d’entreprises engagées au Maroc.

Le forum réunira de hauts responsables, des décideurs économiques, des acteurs de développement, ainsi que des représentants d’institutions financières, d’entreprises et d’organisations économiques des deux pays, ajoute la même source.