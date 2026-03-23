 Trump évoque un « changement de régime » en Iran et des avancées dans les négociations

« Il y a automatiquement un changement de régime » en Iran, a déclaré le Chef de l’exécutif américain aux journalistes, avant de quitter la Floride pour un déplacement à Memphis (sud), estimant que « tous les représentants du régime ont été tués », sans fournir davantage de précisions.

« Nous négocions avec des gens que je trouve très raisonnables, très solides (…) Ils sont très respectés et peut-être que l’un d’entre eux sera celui que nous cherchons », a-t-il dit.

Le président américain a toutefois précisé que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, n’était pas impliqué dans ces échanges et qu’il était « indisponible ».

Sur le plan des négociations, M. Trump a fait état de « points d’accord majeurs » entre Washington et Téhéran, évoquant notamment la question de l’uranium enrichi iranien, que les États-Unis souhaitent obtenir dans le cadre d’un éventuel arrangement.

Tout en se gardant de toute garantie quant à l’issue des pourparlers, le président américain a néanmoins évoqué une « réelle possibilité » d’aboutir à un accord, avertissant que les États-Unis « continueraient à bombarder allègrement » en cas d’échec des négociations.

Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait fait état d’échanges « très positifs et fructueux » menés au cours des deux derniers jours entre Washington et Téhéran, en vue d’une « résolution complète et totale » des hostilités au Moyen-Orient.

À la lumière de ces développements, il a indiqué avoir ordonné au département de la Guerre de reporter, pour une période de cinq jours, « toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes ».