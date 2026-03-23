Foot : le Wydad de Casablanca se sépare à l’amiable avec l’entraîneur Mohamed Amine Benhachem

Dans un communiqué, le club casablancais informe l’ensemble de ses supporters et composantes qu’il a été décidé de mettre fin à la mission de Benhachem en tant qu’entraîneur de l’équipe première, dans un cadre consensuel.

Le WAC a, par ailleurs, exprimé ses sincères remerciements à Mohamed Amine Benhachem pour les efforts consentis et le travail accompli à la tête du staff des Rouge et Blanc.

Mohamed Amine Benhachem avait été nommé entraîneur du WAC à la place du Sud-Africain Rulani Mokwena. Il avait, notamment, disputé la Coupe du Monde des Clubs avec les triples champions d’Afrique.

En Botola Pro D1 « Inwi », le WAC occupe la 2è place avec 29 points à une unité de son rival, le Raja de Casablanca, mais avec trois matchs en retard.

En Coupe de la CAF, les Rouge et Blanc ont quitté la compétition au stade des quarts de finale à l’issue d’un choc 100% marocain face à l’Olympic de Safi.