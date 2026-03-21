Qui produit aujourd’hui le discours religieux en ligne ?

A mesure que les plateformes numériques redéfinissent les circuits de production et de diffusion du sens, une question s’impose avec acuité: qui parle aujourd’hui au nom du religieux dans l’espace numérique ? Et, surtout, selon quelles légitimités ?

Le basculement est silencieux mais profond. Là où, historiquement, la parole religieuse s’inscrivait dans des cadres institutionnels structurés — mosquées, conseils des oulémas, dispositifs de formation —, elle circule désormais dans un espace ouvert, fragmenté, algorithmique. Le numérique a permis une diffusion élargie, mais il a aussi introduit une désintermédiation radicale : chacun peut produire, commenter, interpréter.

Cette évolution n’est pas neutre. Elle modifie la nature même de l’autorité. L’expertise religieuse, fondée sur la formation, la transmission et la reconnaissance institutionnelle, se trouve désormais concurrencée par des logiques de visibilité : audience, viralité, capacité à capter l’attention. Autrement dit, la légitimité tend à se déplacer du savoir vers la performance.

Dans ce nouvel écosystème, plusieurs figures coexistent :

• des acteurs institutionnels engagés dans une adaptation progressive aux formats numériques ;

• des prédicateurs autonomes, parfois formés, parfois non, investissant les réseaux sociaux ;

• des profils hybrides mêlant discours religieux, développement personnel et contenus motivationnels ;

• et, plus problématique encore, des producteurs de contenus approximatifs, voire erronés, dont la diffusion est amplifiée par les logiques algorithmiques.

Le risque n’est pas seulement doctrinal. Il est aussi cognitif, social et institutionnel. Lorsque la parole religieuse se fragmente, se simplifie ou se décontextualise, elle peut produire confusion, concurrence des référentiels et perte de repères. À terme, c’est la cohérence même du cadre normatif qui se trouve fragilisée.

Dans le cas marocain, ce défi prend une dimension stratégique particulière. Le modèle national, structuré autour de Imarat al-Mouminine, des conseils des oulémas et d’un dispositif de formation reconnu — notamment celui des imams, morchidines et morchidates — repose sur une articulation fine entre légitimité religieuse, stabilité institutionnelle et ancrage social. Ce modèle ne se contente pas d’encadrer : il produit du sens, dans la durée.

Or, l’espace numérique introduit une rupture : il ne reconnaît ni hiérarchie préalable ni légitimité instituée. Il privilégie la visibilité, la rapidité, l’émotion. Dès lors, l’enjeu n’est plus seulement de produire un discours juste, mais de le rendre audible dans un environnement qui valorise d’autres critères.

Cela impose un double mouvement. D’un côté, renforcer la présence numérique des acteurs légitimes : production de contenus adaptés, montée en compétence continue, maîtrise des formats et des rythmes propres aux plateformes. De l’autre, développer une capacité structurée de veille, d’analyse et de réponse : détecter les signaux faibles, anticiper les dérives, clarifier rapidement les confusions.

Le défi n’est donc pas celui d’un contrôle impossible de la parole, mais celui d’une reconstruction de la crédibilité dans un espace ouvert. Il s’agit moins de restreindre que de structurer, moins de censurer que d’éclairer, moins de réagir que d’anticiper.

Car, au fond, la question n’est plus seulement : qui parle mais structure le sens, dans un monde où les algorithmes organisent la visibilité ?