Royaume-Uni : un Iranien arrêté pour tentative d’intrusion dans une base nucléaire en Écosse

Un ressortissant iranien et une femme roumaine ont été inculpés après avoir tenté d’entrer dans la base navale britannique de Faslane, en Écosse, qui abrite les sous-marins nucléaires du Royaume-Uni.

L’homme, âgé de 34 ans, et la femme, âgée de 31 ans, doivent comparaître lundi devant le tribunal. Ils ont été arrêtés pour avoir « agi de manière suspecte » dans les environs de la base, qui héberge quatre sous-marins lanceurs d’engins équipés de missiles balistiques Trident et sept sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire de classe Astute de la Royal Navy.

Par ailleurs, deux hommes iraniens ont été inculpés plus tôt dans la semaine pour espionnage au profit de Téhéran, en lien avec une surveillance présumée de personnes juives à Londres. Les suspects sont soupçonnés d’avoir espionné l’ambassade d’Israël ainsi que la plus ancienne synagogue de Grande-Bretagne entre le 9 juillet et le 15 août de l’année dernière.

Le MI5, service britannique de renseignements extérieurs, et la police ont accusé l’Iran d’avoir mené plus de 20 complots d’assassinats et d’enlèvements visant des dissidents en Grande-Bretagne au cours d’une seule année.