Paralysie budgétaire partielle aux États-Unis : Trump envisage d’envoyer la police de l’immigration dans les aéroports

Le président américain, Donald Trump, a menacé samedi d’envoyer la police de l’immigration (ICE) assurer les contrôles de sécurité dans les aéroports américains, où l’attente peut durer des heures par manque d’agents spécialisés, qui ne sont pas payés du fait d’une paralysie budgétaire partielle.

« Si les démocrates d’extrême gauche ne signent pas immédiatement un accord pour que notre pays, en particulier nos aéroports, soit de nouveau libre et sûr, je vais déployer nos brillants et patriotes agents ICE aux aéroports où ils s’occuperont de la sécurité (…) notamment en procédant à l’arrestation immédiate de tous les immigrants clandestins » a déclaré Trump sur son réseau Truth Social.

Depuis le 14 février, le financement du département de la Sécurité intérieure (DHS), responsable des contrôles de sécurité aéroportuaire, est bloqué en raison de désaccords persistants entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques des agents de l’ICE.

En raison de ce « shutdown » partiel, des milliers de fonctionnaires fédéraux du DHS ont été mis au chômage technique, tandis que des milliers d’autres, aux fonctions considérées comme essentielles, continuent de travailler. Dans les deux cas, les salaires ne seront pas versés jusqu’à ce que les parlementaires s’entendent sur un budget pour le DHS, dont dépend l’ICE. Les fonctionnaires affectés de l’Agence de sécurité dans les transports (TSA) – environ 50.000 personnes – ne sont plus payés en totalité depuis le 13 mars.

En conséquence, l’absentéisme a augmenté parmi ces agents, certains cherchant d’autres opportunités d’emploi, tandis que d’autres ont choisi de démissionner. Cette situation a entraîné un allongement des files d’attente aux contrôles de sécurité, poussant les passagers à attendre plusieurs heures pour passer cette étape cruciale avant d’accéder à la salle d’embarquement.