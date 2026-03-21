À Bogota, le président Lula prône une alliance stratégique entre l’Afrique et l’Amérique latine

Dans ce contexte, il a appelé à un « rapprochement stratégique » entre l’Amérique latine et l’Afrique, mettant en avant leurs défis communs, notamment en matière de développement et de lutte contre la pauvreté, ainsi que leurs atouts, comme la présence des plus vastes forêts tropicales, l’Amazonie et le bassin du Congo. Lula a par ailleurs évoqué une « dette historique » envers le continent africain, en référence à plus de trois siècles d’esclavage, estimant que les politiques de réparation engagées, bien que nécessaires, restent insuffisantes.

Sur le plan économique, il a souligné le potentiel des deux régions dans les domaines des énergies renouvelables et des minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique, appelant à éviter des pratiques « néo-extractivistes » et à favoriser la création de valeur locale. Le chef de l’État a également mis en avant les initiatives de coopération en cours, notamment dans le domaine des technologies et de l’intelligence artificielle, qu’il considère comme des leviers pour réduire les inégalités et améliorer l’accès aux services essentiels, tels que l’éducation, la santé et l’agriculture. Il a en outre rappelé le lancement, sous l’impulsion du Brésil lors du G20, d’une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, qui regroupe déjà plus d’une centaine de pays. Enfin, Lula a évoqué la nécessité de mieux encadrer les réseaux sociaux, soulignant l’importance de renforcer la protection des mineurs dans l’environnement numérique.

Cette intervention s’inscrit dans la volonté du Brésil de renforcer sa présence sur la scène internationale et de promouvoir une coopération accrue entre les pays du Sud global, sur les plans économique, technologique et politique.