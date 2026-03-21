Ligue 2 : porté par le Marocain Tawfik Bentayeb, Troyes garde le cap en tête

Le club nordiste prend sept points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, en tête du championnat de deuxième division française. En supériorité numérique, les coéquipiers de Bentayeb consolident leur place de leader et continuent de filer vers la Ligue 1.

Les Troyens ont mis à profit l’exclusion du Dunkerquois Aristide Zossou à la 24e minute pour maîtriser la première période, avant de dérouler en deuxième mi-temps.

Meilleur buteur du championnat, l’attaquant marocain en a profité pour inscrire ses 14e et 15e buts de la saison, le premier à la 45e minute sur penalty et le deuxième à la 75e minute.

L’ancien sociétaire de l’Union Touarga a d’abord permis aux siens de gagner les vestiaires avec un bel avantage, alors qu’en seconde période, il a un peu plus assommé la rencontre.

La première réalisation de Troyes est l’œuvre de Martin Adeline qui a cueilli à froid les Nordistes en marquant dès la 37e seconde, tandis que Ripart (87’) et El Idrissy (90’+4) ont terminé le travail en fin de match.

Très en vue depuis le début de la saison, Tawfik Bentayeb confirme son excellent état de forme, consolidant les chances de l’ESTAC de rejoindre l’élite du football en France. Il totalise, en effet, 17 buts toutes compétitions confondues, dont 15 en championnat où il occupe la première place au classement des buteurs.