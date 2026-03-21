LDC d’Afrique : l’AS FAR élimine Pyramids et se qualifie en demi-finale

Les Militaires ont ouvert le score dès la 9e minute par l’intermédiaire de Reda Slim, avant de doubler la mise à la 54e minute grâce à Rabii Hrimat. Les Égyptiens ont réduit l’écart à la 62e minute par Fiston Mayele, sans parvenir à revenir au score.

Le match aller, disputé à Rabat, s’était soldé par un nul (1-1).

Grâce à ce succès (3-2 sur l’ensemble des deux matchs), l’AS FAR valide son billet pour le dernier carré de la compétition.

L’AS FAR affrontera en demi-finale le vainqueur de la double confrontation entre la RS Berkane et Al Hilal Omdurman, dont l’issue sera connue à l’issue du match prévu dimanche.