Salon du livre africain à Paris : la 5è édition met la jeunesse au cœur des débats

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La 5è édition du Salon du livre africain de Paris, qui se tient du 20 au 22 mars, met à l’honneur la jeunesse africaine, un thème qui structure l’essentiel de sa programmation.

Devenu l’un des principaux rendez-vous européens consacrés aux littératures africaines et afro-descendantes, l’événement réunit plus de 400 auteurs et environ 150 éditeurs venus d’Afrique, d’Europe, des Amériques et des Caraïbes, représentant une vingtaine de pays.

Les organisateurs ont choisi le Bénin en tant que pays invité d’honneur de cette édition et l’Angola comme pays invité spécial, autour du thème « Jeunesse africaine ».

Au programme figurent une quarantaine de conférences, tables rondes et débats portant notamment sur la littérature, l’histoire, ainsi que les enjeux politiques, économiques et culturels du continent, avec un accent particulier sur les nouvelles générations d’auteurs et de lecteurs.

Deux distinctions littéraires doivent être décernées à cette occasion, à savoir le Grand Prix Afrique et le Prix du Beau Livre Africain.

Créé pour promouvoir les lettres africaines et favoriser les échanges entre auteurs, éditeurs et lecteurs, le Salon du livre africain de Paris s’impose, au fil des éditions, comme une plateforme majeure de dialogue culturel entre l’Afrique et ses diasporas.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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