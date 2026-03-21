Le G7 appelle l’Iran à mettre fin à ses attaques « injustifiables » contre ses voisins

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques irresponsables menées par le régime iranien à l’encontre de populations et d’infrastructures civiles, notamment énergétiques, en Arabie saoudite, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et à Oman », lit-on dans une « Déclaration du G7 sur le soutien à ses partenaires du Moyen-Orient » publiée par le Quai d’Orsay.

« Les attaques injustifiables du régime iranien à l’encontre de ces États constituent en outre une menace pour la sécurité régionale et internationale», met en garde la déclaration, appelant le régime de Téhéran à mettre fin « immédiatement et sans condition » à toutes ces attaques.

Les pays du G7 réaffirment également l’importance de la préservation des routes maritimes et de la sécurité de la navigation, notamment dans le détroit d’Ormuz et dans toutes les voies navigables clés associées, ainsi que de la sécurité et de la sûreté des chaînes d’approvisionnement et de la stabilité des marchés de l’énergie.

«Nous nous tenons prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la fourniture d’énergie à l’échelle mondiale, comme le déblocage des réserves décidé par les membres de l’Agence internationale de l’Énergie le 11 mars dernier», note la déclaration, notant que «l’Iran ne doit jamais obtenir l’arme nucléaire et qu’il doit arrêter son programme de missiles balistiques, cesser ses activités de déstabilisation dans la région et dans le monde et mettre un terme à la répression et aux violences odieuses exercées à l’encontre de son propre peuple ».

Les pays du G7 ont de même condamné «les attaques éhontées menées par l’Iran et ses milices en Irak, à l’encontre d’emprises diplomatiques et d’infrastructures énergétiques, en particulier dans la région du Kurdistan irakien, mais aussi des troupes américaines et des troupes de la coalition contre Daech ainsi que de la population irakienne ».

La déclaration exprime enfin le soutien des signataires «au droit des pays attaqués de façon injustifiable par l’Iran ou par ses supplétifs à défendre leur territoire et à protéger leurs citoyens », réaffirmant « l’appui indéfectible » des Etats du G7 à leur sécurité, à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale.