Alerte aux crues et orages en France, une dizaine de départements en vigilance

Ces pluies sont susceptibles d’entraîner des débordements ponctuels ainsi que des réactions rapides de certains cours d’eau, notamment sur les bassins les plus sensibles, selon la même source.

Le niveau de vigilance jaune implique « une vigilance particulière » face à des événements pouvant devenir localement dangereux, en particulier en raison de l’intensité des précipitations, précise-t-on.

La France a été marquée ces derniers mois par une succession d’épisodes météorologiques intenses, avec la succession de plusieurs tempêtes actives et des pluies quasi continues sur des sols déjà saturés, ayant provoqué des crues et des inondations durables, en particulier sur la façade atlantique et dans le Sud-Ouest.