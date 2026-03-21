Détroit d’Ormuz : l’armée américaine affirme avoir « réduit » la menace iranienne

« Nous avons non seulement détruit l’installation, mais nous avons également anéanti des sites de renseignement et des relais de radar de missiles qui servaient à surveiller les mouvements des navires, » a déclaré l’amiral Brad Cooper, à la tête du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans une vidéo publiée sur la plateforme X. « Le régime iranien a utilisé cette installation souterraine renforcée pour entreposer discrètement des missiles de croisière antinavires, des lanceurs de missiles mobiles et d’autres équipements qui représentaient un danger sérieux pour la navigation internationale », a indiqué l’amiral. Avec ce bombardement, « la capacité de l’Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et aux alentours est, de ce fait, réduite, et nous n’arrêterons pas de poursuivre ces cibles », a ajouté Brad Cooper.

Vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis sont « sur le point » d’atteindre leurs objectifs en Iran, indiquant que Washington envisage de « réduire graduellement » les opérations militaires contre le régime iranien. D’autre part, le chef de l’exécutif américain a souligné que « le détroit d’Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres pays qui l’empruntent ».

Le blocage de fait du détroit d’Ormuz par l’Iran, en représailles aux attaques des Etats-Unis et d’Israël contre Téhéran depuis le 28 février, est à l’origine d’une grave crise du commerce international, et plus particulièrement de celui des hydrocarbures, poussant leurs prix à la hausse à travers le monde.