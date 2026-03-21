Le Royaume-Uni dénonce « les attaques irresponsables » de l’Iran

Le ministère britannique de la Défense (MoD) a dénoncé, samedi, les attaques « irresponsables » et « aveugles » lancées par l’Iran dans toute la région du Moyen-Orient, rapportent les médias britanniques.

La réaction du MoD intervient suite à des informations, selon lesquelles des attaques iraniennes ont visé la base militaire conjointe américano-britannique des îles Chagos, dans l’Océan indien.

Selon les médias, deux missiles balistiques ont été tirés en direction de l’île de Diego Garcia, sur l’archipel, mais aucun des deux projectiles n’a atteint sa cible. « Les attaques irresponsables de l’Iran, qui frappe toute la région et prend en otage le détroit d’Ormuz, constituent une menace pour les intérêts britanniques et leurs alliés », a déclaré le MoD.

Les attaques iraniennes ont été au centre d’une réunion, vendredi, du gouvernement britannique, lors de laquelle ce dernier a confirmé que l’accord autorisant les États-Unis à utiliser des bases britanniques dans le cadre de la défense collective de la région, comprend des opérations défensives américaines pour neutraliser les sites et capacités de missiles utilisés pour attaquer les navires dans le détroit d’Ormuz.

Le gouvernement britannique a également souligné que le Royaume-Uni travaille en étroite coordination avec ses partenaires internationaux afin d’élaborer un plan viable pour sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz. Il a affirmé que « les frappes irresponsables » lancées par l’Iran, y compris contre des navires battant pavillon britannique ainsi que ceux de ses proches alliés et partenaires du Golfe, risquent d’aggraver la crise régionale et d’accentuer les répercussions économiques déjà ressenties au Royaume-Uni et dans le monde.