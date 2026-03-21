10e Édition du SMAPIMMO : le Salon de l’Immobilier à Bruxelles du 27 au 29 mars 2026

Le salon proposera également une série de conférences et de rencontres d’information animées par des notaires, banquiers, juristes et experts du secteur. Ces sessions permettront aux visiteurs de mieux comprendre les démarches d’acquisition, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les solutions de financement pour sécuriser leurs investissements.

Grande nouveauté de cette 10ᵉ édition, « le Village des Artisans », un espace de 300 m² consacré à l »artisanat marocain, mettra en lumière le savoir-faire millénaire des maîtres-artisans dans des filières allant du cuir au bois, en passant par la céramique et le textile.

Mis en place en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, « le Village des Artisans » offrira aux visiteurs une immersion culturelle unique dans le riche patrimoine traditionnel du Maroc, leur permettant de découvrir la diversité et l’authenticité des métiers artisanaux du Royaume.