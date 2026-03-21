« C’est l’Algérie qui est ciblée » : l’opposition d’Alger au projet de loi américain s’intensifie à Washington.

L’ancien ministre algérien Abdelaziz Rahabi a affirmé que le projet de loi américain visant à désigner le Front Polisario comme organisation terroriste cible en réalité l’État algérien. Cette déclaration intervient alors que l’ambassadeur d’Algérie à Washington multiplie les démarches de lobbying pour contrer ce texte législatif au Congrès.

L’ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a réagi officiellement au projet de loi américain intitulé « Polisario Front Terrorist Designation Act ». Selon M. Rahabi, cette initiative législative ne viserait pas seulement le mouvement sahraoui, mais constituerait une attaque directe contre l’Algérie. « C’est l’Algérie qui est ciblée », a-t-il déclaré, arguant qu’une telle désignation pourrait conduire à classer l’Algérie parmi les « États soutenant le terrorisme ».

L’ex-ministre a qualifié les avancées diplomatiques du Maroc au Congrès américain de « diplomatie transactionnelle » résultant de la « pression de lobbies ». Cette prise de position intervient alors que l’Algérie maintient officiellement un statut de « simple observateur » dans le conflit du Sahara. Pour M. Rahabi, l’assimilation du Polisario à une entité terroriste par les États-Unis impacterait mécaniquement la position internationale d’Alger, car cela reviendrait à frapper l’appareil qui soutient le mouvement.

Parallèlement, des informations publiées par le média Yabiladi révèlent une offensive diplomatique algérienne à Washington. En juillet 2025, l’ambassadeur d’Algérie aux États-Unis, Sabri Boukadoum, a personnellement approché le représentant démocrate Jimmy Panetta. L’objectif de cette rencontre était de convaincre l’élu de retirer son soutien au projet de loi visant le Front Polisario.

Cette activité de lobbying auprès du Congrès américain souligne l’implication directe de la diplomatie algérienne dans la protection juridique du mouvement sahraoui. Alors que Rabat soutient depuis plusieurs décennies que le Polisario et Alger constituent une seule et même entité stratégique, les récentes déclarations de M. Rahabi et les démarches de l’ambassadeur Boukadoum apportent des éléments factuels confirmant l’imbrication des deux structures aux yeux des autorités algériennes.