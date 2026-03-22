Pays-Bas : plus de trois tonnes de cocaïne saisies, huit suspects arrêtés

La drogue, dont la majeure partie était dissimulée dans le conteneur d’un semi-remorque à Klundert, dans le Brabant-Septentrional, a été découverte à la suite de mouvements jugés suspects autour d’un entrepôt.

Une première interception d’un véhicule utilitaire a permis de mettre la main sur plusieurs centaines de kilos de cocaïne ainsi qu’une arme à feu, entraînant les premières arrestations.

Les investigations menées sur place ont conduit à l’interpellation d’autres individus et à la saisie d’une seconde arme dans l’entrepôt en question. Trois suspects supplémentaires ont été arrêtés à Bergen op Zoom, près de la frontière belge.

Au total, plus de 3,2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans cette opération, selon les autorités.