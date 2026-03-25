Le Maroc affirme sa condamnation des agressions iraniennes contre les États arabes au CDH

« Cette agression flagrante constitue une violation grave de la souveraineté nationale de ces pays arabes frères, ainsi qu’une menace inacceptable pour la sécurité et la stabilité régionales », a souligné l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber, dans une déclaration prononcée en son nom lors d’un débat urgent consacré à cette question.

Il a rappelé, à ce propos, que le Roi Mohammed VI avait exprimé la pleine solidarité du Royaume avec chacun des pays concernés, relevant que ces actes compromettent les efforts sincères déployés par les pays frères du Golfe pour coopérer avec la partie iranienne afin de promouvoir la stabilité régionale.

Cette agression s’inscrit également dans “un schéma persistant d’activités malveillantes visant la déstabilisation”, incluant “le soutien direct de l’Iran à des groupes extrémistes et séparatistes à travers la région”, ainsi que des “menaces directes contre l’intégrité territoriale des États arabes frères”, a relevé M. Zniber. “Le Maroc condamne le ciblage de zones civiles et d’infrastructures par les attaques de missiles et de drones iraniens”, a-t-il ajouté.

Le Royaume, a-t-il souligné, “condamne également avec vigueur les attaques perpétrées par l’Iran contre le transport maritime commercial dans le détroit d’Ormuz, et soutient activement les mesures mises en œuvre par l’Organisation maritime internationale pour rétablir la liberté de navigation dans la région”.

L’ambassadeur s’est enfin félicité de l’adoption de la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies et a exprimé le plein appui du Maroc au projet de résolution soumis au Conseil des droits de l’Homme sur cette question.

Coparrainé par le Maroc, ce texte condamne fermement les attaques qualifiées de “non provoquées” menées par l’Iran contre plusieurs États du Golfe et la Jordanie. Il exprime une vive préoccupation face aux frappes visant des civils et des infrastructures essentielles (énergie, transport, eau, alimentation), soulignant leurs conséquences graves sur les droits humains, notamment pour les populations vulnérables.

Le projet de résolution insiste aussi sur les répercussions régionales et mondiales de l’escalade militaire, en particulier les perturbations du commerce maritime dans le détroit d’Ormuz, affectant les chaînes d’approvisionnement, la sécurité alimentaire et les conditions de vie à l’échelle globale. Il réaffirme, en outre, le soutien à la souveraineté des États visés et reconnaît leur droit à la légitime défense et condamne également toute atteinte à la liberté de navigation et aux infrastructures énergétiques.