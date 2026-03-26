Vatican : le Maroc salué pour son rôle dans le dialogue interreligieux et interculturel

De par sa situation géographique et son histoire, le Royaume s’érige en havre de paix pour les fidèles de toutes les confessions, a souligné M. Luciani qui s’exprimait, mercredi à Rome, lors d’une conférence à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Saint-Siège. Le Royaume est une terre de rencontre et un pont, d’une part, vers l’Europe occidentale et tous les pays bordant le bassin méditerranéen, déjà unis par une longue histoire commune, et d’autre part, vers l’Afrique subsaharienne, a-t-il expliqué. Rappelant que le Maroc figure parmi les pays promoteurs du dialogue interreligieux comme outil stratégique complémentaire à la diplomatie traditionnelle, M. Luciani a insisté sur la place de ce mécanisme en tant que « moyen de partager un point de vue commun et de construire un consensus sur la vérité ».

De son côté, le président fondateur du Centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc, Abdellah Ouzitane, a relevé que « le Maroc et le Saint-Siège incarnent non seulement la lutte d’un peuple ou d’une communauté de destin, mais une lutte qui porte la marque et le sceau d’une humanité attachée au respect des valeurs et des grands principes humanistes ». Les relations qu’entretiennent les deux parties et qui remontent à plus d’un millénaire en sont une belle illustration, a ajouté M. Ouzitane. Le Vatican conserve à ce jour des documents et des échanges que le Royaume a pu entretenir avec le Saint-Siège, a-t-il ajouté, rappelant à cet égard le séjour du Pape Sylvestre II à Fès durant le Xe siècle pour apprendre les mathématiques et les sciences. M. Ouzitane a, en outre, mis en avant le rôle de la culture comme l’un des moteurs de développement « les plus puissants » servant à promouvoir autant la diversité, l’inclusion, la compréhension mutuelle, les droits humains que les libertés fondamentales.

De son côté, le directeur du Centre d’études interreligieuses de l’Université Pontificale Grégorienne, Ambrogio Bongiovanni a d’emblée a mis en évidence « le rôle important du Maroc dans la promotion de la paix au niveau du bassin méditerranéen », tout en saluant les énormes efforts du Royaume dans la protection des libertés religieuses.