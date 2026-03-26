Dialogue interreligieux : le secrétaire d’État du Vatican salue le leadership du Roi Mohammed VI

Tout en se réjouissant de sa nomination par le Roi membre d’honneur de l’Académie du Royaume, le responsable du Vatican a mis en avant la qualité et la constance du dialogue bilatéral, qui s’ouvre sur des perspectives renouvelées en faveur de la paix durable et de la coexistence pacifique. Le secrétaire d’État du Saint-Siège a, de même, mis en avant l’expérience « convergente » des diplomaties marocaine et vaticane qui témoignent de cette orientation commune prônant la médiation, la prévention des conflits et la consolidation des libertés.

M. Parolin a, dans ce cadre, appelé à mettre en place une coopération bilatérale portant sur le renforcement des dialogues interreligieux par des rencontres de haut niveau, et le développement de projets relatifs à la formation des jeunes leaders religieux. Il a, en outre, plaidé en faveur d’initiatives humanitaires communes en Afrique et au Moyen-Orient, et de la promotion d’une éducation à la paix dans ses dimensions religieuse et civile. Le Vatican et le Maroc, a-t-il dit, sont invités à plaider ensemble au sein des instances internationales au sujet des causes liées à la migration, à la crise climatique, au désarmement et à la lutte contre la pauvreté.

Le Cardinal a, par ailleurs, relevé que « le dialogue interreligieux s’impose comme une nécessité stratégique de premier ordre », estimant que l’un des défis du contexte mondial actuel se rapporte aux moyens de préserver la paix, la stabilité et la dignité humaine, quand les cercles intérieurs s’effritent et que les fractures s’approfondissent. La réponse réside dans « les dialogues courageux, ouverts et constructifs entre nations, entre cultures et plus encore entre croyants des différentes religions », a-t-il conclu.