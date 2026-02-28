« Il y a des signes » que le guide iranien Ali Khamenei est mort, selon Nétanyahou

« Nous avons détruit la résidence de Khamenei », a martelé le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou qui s’est exprimé, samedi 28 février, à l’occasion d’une déclaration à la presse, quelques heures après le début de l’attaque conjointe avec les Etats-Unis sur l’Iran.

« Il y a des signes » que le guide iranien Ali Khamenei est mort, a-t-il poursuivi, sans plus de détail.

Le guide suprême iranien est vivant « pour autant que je sache », avait assuré samedi sur la chaîne NBC le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi un peu plus tôt dans la journée.

Il a également indiqué que l’attaque américano-israélienne sur l’Iran durera « aussi longtemps que nécessaire ». affirmant que des milliers de cibles en Iran seront frappées dans les prochains jours

Il a aussi ajouté qu’Israël avait « éliminé de hauts responsables du régime » et du programme nucléaire iranien au premier jour de l’attaque