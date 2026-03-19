Lionel Messi atteint les 900 buts, l’Argentine exulte

Les médias argentins ont salué cette nouvelle étape dans la carrière du champion du monde 2022. D’un tir du pied gauche, signature de Messi, l’attaquant de 38 ans a ouvert le score, renforçant son statut de légende du football à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Messi totalise désormais 900 buts en matchs officiels : 672 avec le FC Barcelone, 32 avec le Paris Saint-Germain, 81 avec l’Inter Miami et 115 avec la sélection argentine. En 1.142 matchs, il affiche une moyenne de 0,79 but par rencontre, avec 756 buts du pied gauche, 110 du pied droit, et 30 de la tête.

Au Chase Stadium de Fort Lauderdale, les supporters ont célébré ce moment marquant de l’histoire du football. À trois mois de son 39e anniversaire, Messi maintient un niveau d’efficacité élevé, avec une moyenne d’environ 35 buts par saison, alimentant les spéculations sur la possibilité d’atteindre les 1.000 buts.

Cette performance arrive alors que l’Argentine se prépare pour le Mondial 2026, après l’annulation de la Finalissima contre l’Espagne. Messi reste le leader central d’une équipe en quête de succès continu, enrichissant toujours son héritage sportif.