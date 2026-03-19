Maroc : Mohamed Ouahbi révèle la liste des 28 joueurs pour les amicaux contre l’Équateur et le Paraguay

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a convoqué 28 joueurs pour les matchs amicaux des Lions de l’Atlas, prévus fin mars contre l’Équateur et le Paraguay. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football.

Parmi les convocations notables, on trouve Redouane Halhal (KV Malines), Issa Diop (Fulham), Samir El Mourabet (Strasbourg) et Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR), ainsi que les champions du monde U20 Ismaël Baouf, Yassir Zabiri et Yassine Gessime.

Les matchs amicaux se dérouleront respectivement à Madrid contre l’Équateur et à Lens contre le Paraguay, les 27 et 31 mars. Ces rencontres s’inscrivent dans la préparation du Maroc pour la Coupe du Monde 2026, où il est placé dans le groupe C avec le Brésil, l’Écosse et Haïti.

Voici la liste des joueurs convoqués :

– Gardiens de but : El Mehdi Benabid, Yassine Bounou et El Mehdi Al Harrar.

– Défenseurs : Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Issa Diop, Ismaël Baouf, Abdelhamid Aït Boudlal, Redouane Halhal, Chadi Riad, Souffian El Karouani, Anass Salah-Eddine et Noussair Mazraoui.

– Milieux de terrain : Azzedine Ounahi, Ismaël Saibari, Bilal El Khannouss, Samir El Mourabet, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline et Mohamed Rabie Hrimate.

– Attaquants : Brahim Díaz, Yassine Gessime, Ayoub El Kaabi, Yassir Zabiri, Soufiane Rahimi, Abdessamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi et Amine Adli.