Les réserves de la Banque centrale turque atteignent plus de 189 milliards de dollars

Des données publiées par la banque révèlent qu’au cours de la même semaine, les avoirs en devises étrangères ont diminué de 13,2 % pour atteindre 47,8 milliards de dollars, alors que les réserves d’or ont diminué de 0,4 % pour s’établir à 134,1 milliards de dollars.

Les banquiers estiment que la hausse des prix de l’or a eu un effet haussier d’environ 1 milliard de dollars sur les réserves. La banque centrale aurait vendu 3 milliards de dollars sur le marché la semaine dernière, soulignent-ils.

De même, les engagements en devises étrangères du secteur public ont légèrement augmenté de 0,7% par rapport à la semaine dernière pour s’établir à 126,9 milliards de dollars, affectant la liquidité en devises étrangères à court terme, précise la banque, notant que les engagements de la Banque centrale issus des opérations de swap s’élevaient à 16,3 milliards de dollars.

Le taux de réserve obligatoire en Turquie est resté inchangé à 25 pour cent en février. Le ratio de réserve obligatoire a été en moyenne de 14,48 % de 2002 jusqu’en 2026, atteignant un niveau record de 25 % en octobre 2021 et un niveau historiquement bas de 9 % en novembre 2008.