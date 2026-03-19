Les réserves de la Banque centrale turque atteignent plus de 189 milliards de dollars

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La Banque centrale turque (TCMB) a annoncé, jeudi, que ses réserves officielles ont atteint 189,6 milliards de dollars la semaine dernière, enregistrant une diminution de 4 % par rapport à la semaine précédente.

Des données publiées par la banque révèlent qu’au cours de la même semaine, les avoirs en devises étrangères ont diminué de 13,2 % pour atteindre 47,8 milliards de dollars, alors que les réserves d’or ont diminué de 0,4 % pour s’établir à 134,1 milliards de dollars.

Les banquiers estiment que la hausse des prix de l’or a eu un effet haussier d’environ 1 milliard de dollars sur les réserves. La banque centrale aurait vendu 3 milliards de dollars sur le marché la semaine dernière, soulignent-ils.

De même, les engagements en devises étrangères du secteur public ont légèrement augmenté de 0,7% par rapport à la semaine dernière pour s’établir à 126,9 milliards de dollars, affectant la liquidité en devises étrangères à court terme, précise la banque, notant que les engagements de la Banque centrale issus des opérations de swap s’élevaient à 16,3 milliards de dollars.

Le taux de réserve obligatoire en Turquie est resté inchangé à 25 pour cent en février. Le ratio de réserve obligatoire a été en moyenne de 14,48 % de 2002 jusqu’en 2026, atteignant un niveau record de 25 % en octobre 2021 et un niveau historiquement bas de 9 % en novembre 2008.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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