Beijing suspend ses mesures de rÃ©torsion contre des filiales amÃ©ricaines du corÃ©en Hanwha Ocean

La Chine a annoncÃ© lundi la suspension pour un an de ses contre-mesures visant cinq filiales amÃ©ricaines du gÃ©ant sud-corÃ©en de la construction navale Hanwha Ocean.

Cette suspension est entrÃ©e en vigueur lundi, a indiquÃ© le ministÃ¨re chinois du Commerce dans un communiquÃ©.

La dÃ©cision intervient aprÃ¨s que les Ã‰tats-Unis ont suspendu pour un an l’application de mesures dÃ©coulant d’une enquÃªte menÃ©e au titre de la Section 301, qui visaient les secteurs maritime, logistique et de la construction navale chinois.

La Section 301 relative Ã  la Chine dÃ©signe une procÃ©dure lancÃ©e par le ReprÃ©sentant amÃ©ricain au commerce (USTR) conformÃ©ment au Trade Act de 1974, permettant aux Ã‰tats-Unis d’examiner certaines pratiques commerciales Ã©trangÃ¨res considÃ©rÃ©es comme inÃ©quitables et d’appliquer des mesures correctives.

Alors que des droits portuaires amÃ©ricains visant les navires construits ou exploitÃ©s par la Chine entraient en vigueur le 14 octobre dernier, le gÃ©ant asiatique instituait le mÃªme jour des mesures restrictives concernant cinq filiales amÃ©ricaines du groupe corÃ©en Hanwha Ocean, auxquelles il est reprochÃ© leur soutien aux dispositions amÃ©ricaines limitant les activitÃ©s des secteurs maritime et naval chinois.

Les cinq filiales concernÃ©es par ces contre-mesures chinoises, dÃ©sormais suspendues, sont Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc, Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC et HS USA Holdings Corp.

