Mondial U17 : le Maroc signe la victoire la plus large de l’histoire du tournoi

« En surclassant la Nouvelle-Calédonie sur le score épatant de 16-0, le Maroc a logiquement signé dimanche le record de la plus large victoire de l’histoire du tournoi », écrit la Fifa sur son site internet après la performance des protégés de Nabil Baha.

Les Linceaux de l’Atlas ont, ainsi, battu le record détenu par l’Espagne qui s’est imposée 13-0 contre la Nouvelle-Zélande lors de la coupe du monde organisée en 1997 en Egypte.

« S’il faudrait deux pages doubles pour décrire les 16 buts marocains, la soirée des Petits Cagous tient en un mot : cauchemardesque. Typhan Dreuko et Jean Canehmez ont été exclus en première mi-temps, ce qui a largement contribué au carton des Nord-Africains, qui menaient déjà 7-0 à la pause », précise l’instance faîtière du football mondial.

Portés par Oualid Ben Salah, Abdelali Eddaoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Ismail El Aoud et Abdellah Ouazane, tous auteurs d’un doublé, les Lionceaux de l’Atlas ont terminé troisièmes derrière le Portugal et le Japon dans le Groupe B, relève la même source.

Et cerise sur le gâteau, le Lionceau de l’Atlas Abdelali Eddaoudi a été désigné homme du match par la Fifa.

L’autre match de ce groupe a été marqué par une victoire du Japon contre le Portugal par 2 buts à 1 sur la pelouse du terrain n° 5 de l’Aspire Zone.

Les buts du Japon ont été l’œuvre de Takeshi Wada (35e) et Taiga Seguchi (45e), tandis que Zeega a réduit l’écart pour le Portugal (80e).

Au terme de cette 3e journée, le groupe B est dominé par le Japon avec 7 unités, suivi de son adversaire du jour avec 6 points, le Maroc (3 pts) et la Nouvelle Calédonie (1 pt).