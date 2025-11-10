Somalie : des commandants d’Al Shabab abattus lors d’opérations de l’armée nationale

L’armée nationale somalienne a annoncé dimanche avoir éliminé plusieurs commandants du groupe islamiste d’Al Shabab lors d’opérations distinctes menées dans les régions de Bakool et de Bay, dans le sud-ouest du pays.

Selon le ministère somalien de la Défense, une opération de précision conduite dans la nuit de samedi à dimanche dans le village d’Abal, à une vingtaine de kilomètres au sud de Xudur (région de Bakool), a permis d’éliminer Mohamed Abdi Mohamed Nur, alias « Goofoow », présenté comme l’émir de l’unité de base d’Abal et le cerveau de plusieurs attaques contre des civils dans la région.

Au cours de cette opération, les forces de sécurité ont également saisi des armes et des documents détaillant des projets visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de cette zone.

Dans une opération simultanée menée à Waro Mintaaniya, à 14 km au sud-est de Burjeet, dans la région de Bay, les forces somaliennes ont abattu deux autres membres d’Al Shabab, a précisé le ministère.

Les autorités somaliennes ont salué le « courage » des forces armées, assurant que les opérations contre Al Shabab se poursuivront « jusqu’à la libération complète du pays ».