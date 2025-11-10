Le président Abbas mardi à Paris pour des entretiens avec son homologue français

Cette rencontre, précise la même source, « s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance de l’État palestinien par la France et du travail engagé pour la mise en œuvre d’un plan de paix et de sécurité pour tous au Moyen-Orient ».

«Elle fait également suite à la réunion ministérielle du 9 octobre et au sommet de Charm El-Cheikh, consacrés à l’opérationnalisation de ce plan et à la mise en œuvre de la première phase du cessez-le-feu, conclu le même jour », poursuit l’Elysée.

M. Macron, relève-t-on, «réaffirmera à cette occasion l’attachement de la France à la pleine application de cet accord et à la poursuite d’un accès continu de l’aide humanitaire à Gaza ».

«Les deux dirigeants évoqueront les prochaines étapes du plan de paix, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et de la reconstruction, en lien avec les partenaires arabes et internationaux, afin de préparer le jour d’après », ajoute la même source.