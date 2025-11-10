A la COP30 de Belém, la France insistera « pour que tous les Etats déposent une contribution plus ambitieuse »

Lors de cette conférence qui intervient dans « une année décisive », marquée par la révision des Contributions déterminées au niveau national (CDN) à horizon 2035, « la France insistera pour que tous les Etats déposent une contribution plus ambitieuse », a souligné le ministère français de la transition écologique dans un communiqué.

Il s’agira de rappeler « l’urgence de préserver l’objectif fixé par l’Accord de Paris : limiter le réchauffement à 2 °C voire à 1,5 °C en 2100 par rapport aux niveaux préindustriels, en accélérant la baisse des émissions », précise le ministère.

Au cœur de l’Amazonie, la 30e COP mettra aussi, selon la même source, l’accent sur « la protection des forêts tropicales et des océans, deux écosystèmes majeurs pour réussir à faire face à la crise climatique, ainsi que sur l’adaptation au changement climatique et sur la transition juste ».

Pour la France, la COP30 qui marquera les 10 ans de l’Accord de Paris sur le climat, est aussi une occasion de « réaffirmer les progrès accomplis et la nécessité d’accentuer les efforts de baisse des émissions », selon la même source.

Le ministère de tutelle français rappelle à cet égard que l’ouverture de la COP s’inscrit dans « la dynamique ouverte par l’accord historique trouvé à Bruxelles le 5 novembre 2025, sur la contribution de l’Union européenne à la COP30 (entre -66,25% et -72,5% d’émissions d’ici 2035) et sur la nouvelle loi climat européenne (-90% d’ici 2040) ».

« Cet accord constitue une étape majeure : il concilie ambition climatique et compétitivité économique. La France se félicite de cette avancée, qui confirme le leadership européen dans la lutte contre le changement climatique », conclut le communiqué.

L’ouverture de cette COP, sous présidence brésilienne, a été précédée par un sommet de haut niveau qui s’est tenu les 6 et 7 novembre, en présence du président français Emmanuel Macron, tandis que sa ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbut, se rendra à la COP du 18 au 22 novembre.