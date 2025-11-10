UA : ouverture de la 5ème session ordinaire du comité technique spécialisé sur les migrations avec la participation du Maroc

Au programme de cette session, qui se tient sous le thème « Repenser les migrations et réorienter l’architecture humanitaire en Afrique », figure une réunion des experts du 10 au 12 novembre, suivie d’un segment ministériel les 13 et 14 novembre.

La délégation marocaine à cette session comprend les représentants des départements concernés par la migration et de la mission permanente du Royaume auprès de l’UA.

Cette 5e session vise à remodeler les discours dominants sur les migrations, en passant d’une vision qui les considère comme un fardeau à une reconnaissance de leur rôle de catalyseur du développement, de l’innovation et de l’intégration du continent, tout en renforçant les réponses humanitaires fondées sur les droits et en faisant progresser la vision africaine d’unité et de croissance.

Le Comité sert de plateforme pour débattre des questions relatives à la gouvernance des migrations, à la protection des réfugiés et à l’aide humanitaire à travers le continent.

La participation du Maroc à cette session est l’occasion de mettre en avant l’expérience pionnière du Royaume en matière de gouvernance migratoire.