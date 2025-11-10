Festival International du Film de Marrakech : une sélection officielle de 82 films représentant 31 pays

Parmi la sélection, huit films seront présentés en première mondiale ou internationale, neuf ont été accompagnés par les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie et développement de talents du Festival, et quatorze représenteront leur pays dans la course aux Oscars, ajoute la même source.

La Compétition officielle met à l’honneur les nouveaux talents du cinéma mondial à travers 14 premiers et seconds longs métrages en lice pour l’Étoile d’or, décernée par un jury présidé par le cinéaste Bong Joon-ho. Cette sélection révèle un jeune cinéma politiquement éveillé, qui interroge les injustices du monde à travers des récits intimes ou historiques, portés par une grande liberté de ton et une audace formelle remarquable.

Présenté en première mondiale, « Derrière les palmiers » de Meryem Benm’Barek ausculte, à travers un thriller psychologique tendu, les rapports de classe et de domination hérités du passé colonial. Le photographe australien James J. Robinson dévoilera en première internationale First Light, drame moral visuellement saisissant dans lequel une religieuse philippine questionne sa foi face à la corruption.

Aussi, plusieurs cinéastes revisitent des moments politiques décisifs de leur pays à travers des récits semi-autobiographiques, notamment « Before the Bright Day » de Shih-Han Tsao qui évoque l’angoisse d’une génération sous la menace de la guerre à Taïwan en 1996, « My Father’s Shadow » d’Akinola Davies Jr. qui suit un père et ses fils dans le Nigéria en pleine crise électorale de 1993, tandis que « Laundry » de Zamo Mkhwanazi retrace les rêves d’un jeune Sud-Africain sous le régime de l’apartheid.

Les premiers longs métrages de Siyou Tan (Amoeba) et Imran Perretta (Ish) explorent avec justesse l’amitié adolescente face à l’épreuve de l’éveil politique à Singapour et dans la banlieue de Londres. Trois films dressent le portrait de femmes qui résistent et réinventent leur destin : « Promis le Ciel », récit lumineux d’Erige Sehiri sur la solidarité féminine face au racisme en Tunisie, « Broken Voices », drame glaçant d’Ondřej Provazník autour d’un abus d’autorité, et « Aisha Can’t Fly Away », thriller fantastique de Morad Mostafa suivant une soudanaise en quête de liberté au Caire.

Dans les bouleversants documentaires « Memory » et « My Father and Qaddafi », les réalisatrices Vladlena Sandu et Jihane K revisitent leurs enfances en Tchétchénie et en Libye, tissant des récits familiaux puissants à la croisée de la mémoire intime et de l’histoire collective.

En outre, « Straight Circle », satire incisive sur l’absurdité des conflits, révèle l’étonnante inventivité visuelle d’Oscar Hudson, tandis que « Forastera », lumineux conte d’été sur le deuil signé Lucía Aleñar Iglesias, témoigne de la vitalité du jeune cinéma contemporain alliant audace formelle et émotion universelle.

Les neuf Séances de Gala mettront à l’honneur une sélection de films internationaux parmi les plus attendus de l’année. Cette 22e édition s’ouvrira avec « Dead Man’s Wire », la comédie noire et jubilatoire de Gus Van Sant, qui livre une satire brillante des médias et du capitalisme. Maryam Touzani présentera « Rue Málaga », portrait tendre et généreux d’une femme de la communauté espagnole de Tanger, magnifiquement interprétée par Carmen Maura.

Dans le cadre des hommages, Guillermo del Toro dévoilera sa vision gothique et romantique de Frankenstein avec Jacob Elordi, tandis que Jodie Foster présentera « Vie Privée », la comédie policière savoureuse de Rebecca Zlotowski.

Deux premières mondiales réuniront les plus grandes stars du cinéma égyptien et tunisien : « El Sett », biopic de Marwan Hamed consacré à la diva Oum Kalthoum incarnée par Mona Zaki, et « Sophia », thriller haletant réalisé par Dhafer L’Abidine, qui en tient également le rôle principal.

Une soirée de gala célébrera « Hamnet » de Chloé Zhao, bouleversant récit d’amour familial, où la perte d’un enfant inspire la légende de Hamlet. Le cinéaste Neeraj Ghaywan présentera « Homebound », touchant mélodrame sur l’amitié et les rêves de deux jeunes Indiens interprétés par les étoiles montantes de Bollywood, Ishaan Khatter et Vishal Jethwa.

Le festival se clôturera avec « Palestine 36 » d’Annemarie Jacir, mélodrame historique retraçant un moment décisif pour le peuple palestinien et réunissant parmi les plus grands acteurs du monde arabe.

La section « Horizons » présente, quant à elle, 19 films contemporains qui dessinent un panorama du cinéma mondial, entre œuvres attendues et découvertes.

Elle accueille les nouveaux films de cinéastes majeurs tels que Park Chan-wook, Claire Denis, Valérie Donzelli, Ildikó Enyedi, Jim Jarmusch, Richard Linklater, Kelly Reichardt ou Jafar Panahi, tout en mettant en lumière une nouvelle génération d’auteurs : Ali Asgari (Divine Comedy), Simón Mesa Soto (Un Poète), Teona Strugar Mitevska (Teresa) et Mélisa Godet (La Maison des femmes).

La sélection Horizons célèbre aussi la vitalité du cinéma arabe, avec plusieurs films remarqués dans les plus grands festivals, à savoir, « Ce qu’il reste de nous » de Cherien Dabis, salué à Sundance, « Le Gâteau du président » de Hasan Hadi et « Once Upon a Time in Gaza » de Arab Nasser & Tarzan Nasser, tous deux primés au Festival de Cannes, ainsi que deux œuvres marquantes de la dernière Biennale de Venise : « Un monde fragile et merveilleux » de Cyril Aris et « La Voix de Hind Rajab » de Kaouther Ben Hania.

Deux documentaires captivants complètent cette sélection: « Orwell: 2+2=5 » de Raoul Peck et « Fatna, une femme nommée Rachid » d’Hélène Harder, présenté en première mondiale.

Par ailleurs, la programmation du « 11e Continent » est composée de six fictions et neuf documentaires novateurs qui explorent un cinéma sans frontière, libre dans sa forme comme dans son regard.

Cette sélection présente les nouveaux films de cinéastes salués par la critique (Massoud Bakhshi, Lucrecia Martel, Oliver Laxe, Hlynur Pálmason) tout en révélant une génération d’auteurs audacieux parmi lesquels Kamal Aljafari, Lana Daher, Damien Hauser, Dima El-Hor, Gianluca Matarrese, Namir Abdel Messeeh, Lemohang Mosese, Tamara Stepanyan. Cette programmation inclut également les versions restaurées de trois classiques du cinéma arabe dont Mirage de Ahmed Bouanani (1980), restauré pour l’occasion.

Le Panorama du Cinéma Marocain présente 7 fictions et documentaires réalisés par des cinéastes marocains, dont deux sont dévoilés en première mondiale ou internationale : « Cinq Regards » de Karim Debbagh et « Porte Bagage » de Abdelkarim El-Fassi. Le cinéma marocain sera particulièrement mis en valeur avec un total de 15 films, présentés dans les différentes sections du festival.

La section Jeune Public & Famille propose une programmation destinée aux enfants et adolescents de 4 à 18 ans, ainsi qu’à un public familial, à travers 13 séances dédiées qui célèbrent la curiosité et l’éveil au cinéma.

Enfin, une sélection de films de Jodie Foster, Guillermo del Toro, Raouya et Hussein Fahmi, personnalités auxquelles le festival rendra hommage, sera projetée au Palais des congrès, au Cinéma le Colisée et au Musée Yves Saint-Laurent venant compléter cette sélection riche de 82 films, conclut le communiqué.